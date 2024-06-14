ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ESİAD Üyeleriyle İlişkileri Değerlendirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) üyeleriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ESİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 248. bağımsızlık günü kutlamaları nedeniyle İzmir'de bulunan Flake, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman ve üyelerle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeffry L. Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artış trendinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir ve Ege Bölgesi bu ilişkilerin artırılmasında önemli rol oynuyor. Buradaki yatırımlarımız ve kurmuş olduğumuz ticari ilişkiler, bunun en önemli göstergesi. ABD'li yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmaya devam etmesinin yanı sıra Türk iş dünyasının da Amerika'daki fırsatları değerlendirmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."

İş dünyasından gelen vize taleplerine ilişkin değerlendirmede bulunan Jeffry L. Flake, "Konunun iş dünyası bakımından öneminin farkındayız. Vize işlemlerinin hızlandırılması konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sibel Zorlu da ESİAD'ın yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.