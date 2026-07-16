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ABD Brezilya'dan gelen belirli ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak

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ABD, 'Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamalar' gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Karar, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında alındı.

NEW ABD, "Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamaları" gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca Brezilya'nın belirli mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

Bu adımın USTR tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma sonucunda atıldığına işaret edilen açıklamada, soruşturmada Brezilya'nın Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri için haksız rekabet yarattığı tespit edilen başlıca uygulamalarından bahsedildi.

Açıklamada, ABD'li teknoloji şirketlerini siyasi sansüre zorlama, yolsuzlukla mücadele uygulamalarında geri adım atma, yasa dışı ormansızlaşma ve etanol pazarına erişim engelleri gibi Brezilya'nın spesifik ihlallerine dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, bu kararın USTR'nin iki halka açık oturum düzenlemesi, 360'tan fazla kamuoyu görüşü alması ve ABD'nin endişelerine çözüm bulmak amacıyla Brezilya hükümeti ile yoğun müzakerelerde bulunmasının ardından alındığı aktarıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Amerikan ekonomik çıkarlarını haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak, Başkan Trump'ın 'Önce Amerika' politikalarının temelidir." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın haksız ticaret uygulamalarının ABD'li işçilerin ve üreticilerin 210 milyonu aşkın tüketiciye sahip bu önemli pazara erişmesini engellediğine işaret eden Greer, şunları kaydetti:

"Bugünkü adım, Amerikalı işçilerin ve şirketlerin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla bu haksız ticaret uygulamalarını ele almak için gereklidir. Geçtiğimiz yıl boyunca Brezilya ile yürütülen kapsamlı müzakereler bu meseleleri çözüme kavuşturmadı ancak bu soruşturmada tespit edilen sorunlarda uzun zamandır ihtiyaç duyulan değişiklikleri gerçekleştirmek için Brezilya ile müzakerelere devam etmeye açığız."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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