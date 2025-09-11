ABD Borsası Faiz İndirimi Beklentileriyle Yükseldi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin sürmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,36 artarak 46.108,00 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 artışla 6.587,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 22.043,07 puana çıktı. Üç endeks tüm zamanların en yüksek kapanış değerini elde etti.

ABD'de bugün açıklanan veriler tüketici fiyat artışlarında hızlanmaya, iş gücü piyasasında ise daha fazla zayıflamaya işaret ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon, ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta temmuzda olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarken beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün açıklanan verilere göre, ülkede üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetmişti. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gelmişti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 27 bin kişi artışla 263 bine yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugünkü işsizlik maaşı verilerinin geçen hafta yayımlanan zayıf istihdam verileriyle uyumlu olduğunu ve ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair kanıtları pekiştirdiğini belirtti.

Fed'in 16-17 Eylül'de yapacağı toplantıya işaret eden analistler, hızlanan tüketici enflasyonu verilerine rağmen Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan olduğunu belirtti.

Öte yandan ülkede federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerinin de etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara geriledi.

Ağustos ayında gümrük vergilerinden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artışla 30 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

Kurumsal tarafta, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri, Paramount Skydance'in şirketi satın almaya yönelik bir teklif hazırladığına dair haberin ardından yüzde 29 yükseldi.