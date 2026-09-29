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ABD Başkanı Trump, yapay zeka destekli federal portal America.gov'u açtı

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ABD Başkanı Donald Trump, federal bilgi ve hizmetlere tek giriş noktasından ulaşılmasını hedefleyen yapay zeka destekli America.gov'u kullanıma açtı. Trump, tüm federal kurumların hizmetlerini platformla entegre etmesini zorunlu kılan bildiriyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal bilgi ve hizmetlere daha kolay erişim sağlanmasını amaçlayan yapay zeka destekli "America.gov" internet sitesini kullanıma sundu.

Trump, söz konusu platformun tanıtımı dolayısıyla Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Buradaki konuşmasında Trump, "America.gov" ile federal hükümetin vatandaşlara hizmet edeceğini belirterek, "Aslında bugün, sadece basit bir internet sitesi olmayan, Amerika'nın kuruluşundaki temel vaadi yeniden hayata geçiren ve hükümetimizin 21. yüzyıl ve ötesi için yeniden tasarlanması anlamına gelen bir girişimi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Washington bürokrasisinin giderek daha fazla müdahaleci hale geldiğinin altını çizerek, aslında hükümetin çok daha pratik bir yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların ihtiyacı olan şeye, ihtiyaç duyduğu anda ulaşmasını kolay, hızlı ve zahmetsiz hale getirdiklerine dikkati çeken Trump, "America.gov ile tüm ABD hükümeti avucunuzun içine sığacak." dedi.

Trump, vatandaşların binlerce internet sitesi, kural ve formdan oluşan bir labirentte arama yapmak yerine tek bir giriş kapısından her şeye ulaşabileceğini söyledi.

Grok, Gemini veya ChatGPT kullananların "America.gov"un nasıl kullanılacağını da anında kavrayacağını anlatan Trump, "Vatandaşlarımız, belki de gerçekte var olmayan işler veya kimsenin içinden çıkamayacağı kadar karmaşık bürokratik işlemler nedeniyle sistemin dışında bırakılmayacak." diye konuştu.

Trump, imzalayacağı bildiriyle tüm federal kurumların halka yönelik hizmetlerini mümkün olan en kısa sürede doğrudan "America.gov" ile entegre etmelerini zorunlu kılacağını ifade etti.

"America.gov" hakkında

Konuşmasının ardından Trump, "America.gov Aracılığıyla Hükümet Hizmetlerine Erişimi Kolaylaştırma" isimli bildiriyi imzaladı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgilere göre, "America.gov", bireylerin giriş yapabileceği, günlük ve anlaşılır bir dille iletişim kurabileceği, doğru yanıtlar alabileceği, yetki verildiği ve teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, birden fazla federal kurumun internet sitesinde gezinmek zorunda kalmadan hükümet işlemlerini tamamlayabileceği, güvenli, akıllı ve hizmet odaklı tek bir giriş noktası olarak hizmet verecek.

Kullanıcılar, "America.gov" üzerinden herhangi bir soru sorarak güncel yanıtlar alabilecek.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılar, pasaport yenileme ve Medicare'e kayıt gibi işlemleri "America.gov" üzerinden tamamlayabilecek. Kurumlar "America.gov" ile entegre oldukça platforma daha fazla hizmet eklenecek.

Kaynak: AA
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