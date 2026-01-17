Haberler

Yoğun kar yağışı Abalı Kayak Merkezi'ni yeniden hareketlendirdi

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonunu açtı. Kayakseverler, yarıyıl tatilinin ilk gününde merkezde yoğunluk oluşturdu ve karın keyfini çıkardı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından yeniden hareketlendi.

Van'a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde yer alan Abalı Kayak Merkezi, kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte geç de olsa sezonu açtı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ilk gününde kayak merkezine gelen vatandaşlar, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Aralıksız yağan karın ardından beyaza bürünen kayak merkezine kayak severler adeta akın ederken, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapan vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı. Aileleriyle birlikte gelen öğrenciler ve gençler, yarıyıl tatilini fırsata çevirerek karın keyfini çıkardı.

"Beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu"

İHA muhabirine konuşan Diyar Keserci isimli kayaksever, Abalı Kayak Merkezine geçmiş yıllarda da geldiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl kar yağışının az olması nedeniyle pistin çok kısa süreli hizmet verdiğini hatırlatan Keserci, "Bu sene beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu. Umarın bütün yıllar da böyle olur. Çünkü Van Gölü de bayağı geriye çekilmişti. İnşallah Van Gölü açısından iyi bir durum ortaya çıkar. Burada kaymak güzel, diğer pisti de açmış olsaydılar daha güzel olurdu" dedi.

Sadi Celp isimli bir diğer kayakçı ise arkadaşlarıyla beraber keyifli bir kayak yaptığını dile getirerek, "Burası çok güzel. Gelmek isteyen kayaseverlere mutlaka öneririm. Normalde ben de buraya ilk kez geldim. Benim için güzel ve keyifli bir deneyim oldu" diye konuştu. - VAN

