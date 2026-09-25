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AB yetkililerinin İngiltere'nin Gümrük Birliği'ne katılmasını önerdiği öne sürüldü

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İngiltere'nin Made in EU kapsamında değerlendirilme talebine AB yetkililerinin, Gümrük Birliği'ne katılmasını önerdiği öne sürüldü. AB, Çin'in elektrikli otomobillerine AB ile aynı oranda gümrük vergisi uygulamasını ve ticaret politikasını uyumlu hale getirmesini istiyor.

İngiltere'ye, ürünlerinin "Made in EU" düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesini istemesine karşılık Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Gümrük Birliği'ne katılmasını önerdiği öne sürüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre İngiltere, ürünlerinin AB'nin planladığı "Made in EU" kapsamında değerlendirilmesi için girişimlerde bulunuyor.

İngiliz ürünlerinin AB kamu alımlarında ve desteklemelerinde üye ülke ürünleriyle eşit muamele görmesini isteyen İngiltere, AB yetkilileri ile görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda AB tarafı, İngiltere'ye bu konudaki sorunların çözümü için en uygun yolun Gümrük Birliği'ne katılması olduğu görüşünü iletti.

Çinli üreticilerin İngiltere üzerinden AB pazarına girerek Birliğin tarifelerinden kaçınabileceğinden endişe duyan AB, İngiltere'nin ticaret politikasını Birlik ile daha uyumlu hale getirmesini ve Çin'in elektrikli otomobillerine AB ile aynı oranda gümrük vergisi uygulamasını istiyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin AB ile Gümrük Birliği'ne veya tek pazara katılmasının gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

AB Komisyonunun Sanayi Hızlandırma Yasası teklifindeki "Made in EU" düzenlemesi, belirli stratejik sektörlerde kamu alımları ve destek programlarında AB menşeli ürünlere öncelik verilmesini öngörüyor.

Teklifte, AB ile ilgili anlaşmaları bulunan üçüncü ülkelerde imal edilen ürünlerin de belirli koşullarda bu kapsamda değerlendirilmesine imkan tanınıyor.

Kaynak: AA
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