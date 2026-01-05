AB, Mercosur ülkeleri ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Mercosur ülkeleri arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Mercosur ile ilgili son iki hafta içinde görüşmeler ve çalışmalar yapıldığını, bu alanda ilerleme kaydedildiğini doğrulayabilirim." diyen Pinho, henüz anlaşmanın imzalanacağı tarihin kesin olarak belirlenmediğini söyledi.

Pinho, "AB-Mercosur anlaşmasının imzalanması için doğru yoldayız ve bunun çok yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-Mercosur ticaret anlaşması oylamasını 9 Ocak'ta yapacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, Mercosur ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak tarihinde imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık Mercosur ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.