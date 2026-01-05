Haberler

AB, Mercosur ülkeleri ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Güney Ortak Pazarı ülkeleri ile ticaret anlaşmasında ilerleme kaydetti. AB Komisyonu Başsözcüsü, anlaşmanın imzalanması umudunu ifade etti. Oylama ise 9 Ocak'ta yapılacak.

Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Mercosur ülkeleri arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Mercosur ile ilgili son iki hafta içinde görüşmeler ve çalışmalar yapıldığını, bu alanda ilerleme kaydedildiğini doğrulayabilirim." diyen Pinho, henüz anlaşmanın imzalanacağı tarihin kesin olarak belirlenmediğini söyledi.

Pinho, "AB-Mercosur anlaşmasının imzalanması için doğru yoldayız ve bunun çok yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-Mercosur ticaret anlaşması oylamasını 9 Ocak'ta yapacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, Mercosur ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak tarihinde imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık Mercosur ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu