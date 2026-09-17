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AB ve Güney Kore uyduda işbirliğini artıracak

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Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, güvenli uydu bağlantısı alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, güvenli uydu bağlantısı alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB ve Güney Kore'nin güvenli uydu bağlantısı alanındaki işbirliğinin artırılması ve ülkenin AB'nin güvenli uydu ağı IRIS'e gelecekteki olası entegrasyonunun değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında kurulacak çalışma grubunun mevcut ve planlanan güvenli bağlantı programlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, ortak kullanım alanlarının inceleyeceği ve IRIS ile sistem düzeyinde işbirliğine yönelik teknik çözümlerin değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, işbirliğiyle Güney Kore'nin IRIS programının mimarisine erişebilmesi, AB uzay sektörünün Güney Kore'nin sanayi alanındaki uzmanlığından yararlanması öngörüldüğü belirtildi.

IRIS'in ilk aşamasının 2029 sonuna kadar fırlatılması planlanıyor.

Uluslararası anlaşmalar yoluyla üçüncü ülkelerle işbirliğine açık olan IRIS² kapsamında bugüne kadar Norveç ve İzlanda ile anlaşma imzalandı.

AB, güvenlik ve savunma alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda IRIS uydu iletişim ağını genişleterek toplam 348 uydudan oluşan bir sistem kurmayı hedefliyor.

IRIS'in ABD merkezli SpaceX şirketine ait Starlink sistemine rakip olması bekleniyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avroyu bulması öngörülen programa AB bütçesinden önemli miktarda kaynak sağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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