AB ve BAE Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Başladı

AB ve BAE Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Başladı
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Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez bölgesinde kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak için resmi müzakerelere başladı. İlk toplantıda tarife indirimleri, hizmetlerin kolaylaştırılması ve stratejik sektörler üzerine odaklanılacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başladı.

AB Komisyonu, AB'nin BAE ile Körfez bölgesinde ilk kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmek üzere resmi müzakerelere başladığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 10 Nisan'da yaptığı görüşmede ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunda anlaştıkları anımsatılarak, bugün Dubai'de AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi'nin bir araya geldiği ve bu konudaki yol haritası üzerinde mutabakata vardıkları kaydedildi.

Müzakere ekiplerinin ilk toplantıda ürünlere uygulanan tarifeleri düşürmeye, hizmetleri, dijital ticareti ve yatırımı kolaylaştırmaya odaklanacağına işaret edilen açıklamada, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde ticareti artırmanın yollarının da araştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, AB ile BAE arasında yenilenebilir enerji, dijital teknolojiler, yapay zeka, finansal teknoloji, uzay teknolojileri, gelişmiş makineler, sağlık hizmetleri, lojistik, altyapı geliştirme ve sürdürülebilir gıda sistemleri gibi alanlarda ticaret, yatırım ve işbirliği potansiyeli olduğuna dikkati çekildi.

AB ile BAE arasında yıllık 55 milyar avroluk mal, 39 milyar avroluk hizmet ticareti yapılıyor.

BAE'nin AB'ye ihracatı petrol, gaz ve temel metalleri içerirken, AB'nin temel ihracatını otomobiller, makineler, kimyasal ürünler, gıda ve yeşil teknolojiler oluşturuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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