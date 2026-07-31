AB ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp 435 bin hektarı buldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından itibaren orman yangınlarında kaybedilen alan, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artarak 434 bin 976 hektarı buldu.

Küresel iklim değişikliğine bağlı başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar, çoğunlukla insan kaynaklı orman yangınlarının büyük çaplı kayıplara yol açmasına neden oluyor.

AA muhabirinin Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa'da aşırı sıcakların etkili olduğu temmuz ayında orman yangınlarının sayısı hızla arttı ve büyük çaplı alan kayıpları yaşandı.

AB ülkelerinde bu yıl çıkan orman yangınlarında 29 Temmuz itibarıyla yanan alan 434 bin 976 hektara ulaştı. Yaklaşık 4 bin 350 kilometrekareye karşılık gelen bu alan, Lüksemburg'un 1,7, Malta'nın ise yaklaşık 14 katı büyüklüğüne karşılık geliyor.

AB ülkelerinde geçen yılın aynı döneminde yanan alan 346 bin 836 hektar olarak hesaplanmıştı. Böylece, bu yıl yanan alan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi.

Bu yılki kayıp, 2006-2025 döneminde aynı tarihte görülen ortalama 172 bin 186 hektarlık yanan alanın ise yaklaşık 2,5 katına ulaştı. Yıl başından 29 Temmuz'a kadar AB ülkelerinde çıkan toplam yangın sayısı ise uzun dönem ortalamasının 2 katını aşarak 1407 oldu.

En büyük kayıp İspanya'da

Orman yangınlarının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında gelen İspanya'da 29 Temmuz itibarıyla yılın başından bu yana 208 bin 420 hektar alan yandı. Bu miktar, AB'de aynı dönemde yanan toplam alanın yaklaşık yarısına karşılık geldi. Ülkede yıl başından bu yana 376 orman yangını meydana geldi. Bu yılki orman yangını sayısı geçen yılı 3'e katladı.

Fransa'da ise aynı dönemde 91 bin 24 hektar alan yandı. Bu miktar, AB'de yanan toplam alanın yaklaşık beşte birini oluşturdu. Fransa'da yıl başından bu yana 322 orman yangını kaydedildi.

Bu tarihe kadar İtalya'da 69 bin 414 hektar, Portekiz'de 39 bin 801 hektar, Romanya'da 11 bin 957 hektar, Yunanistan'da 5 bin 696 hektar, Hırvatistan'da 3 bin 318 hektar, İrlanda'da 2 bin 450 hektar, Almanya'da 2 bin 170 hektar ve Polonya'da 1458 hektar alan yandı.

Orman yangınlarından kaynaklanan kayıpların kalan bölümü ise diğer AB ülkelerinde meydana geldi.

Geçen yılın tamamında AB'de 1 milyon 79 bin hektar alan yanmıştı. Bu, EFFIS kayıtlarının başladığı 2006'dan bu yana AB'de görülen en yüksek yıllık yanan alan olarak tarihe geçmişti.

Türkiye'de ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak- 29 Temmuz döneminde 1916 orman yangın çıktı. Bu yıl ise aynı dönemde 1032 yangın gerçekleşti.

Aynı dönemde geçen yıl 57 bin 5 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Bu yıl ise zarar gören alan 1867 hektar oldu.

Ülkelere göre 1 Ocak- 29 Temmuz döneminde yangınlar nedeniyle yaşanan orman kayıpları şöyle:

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Ülke Orman kaybı (Hektar) İspanya 208.420 Fransa 91.024 İtalya 69.414 Portekiz 39.801 Romanya 11.957 Yunanistan 5.696 Hırvatistan 3.318 İrlanda 2.450 Almanya 2.170 Polonya 1.458

Kaynak: AA