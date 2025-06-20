AB Ülkeleri, Avrupa Yatırım Bankası'ndan Savunma ve Enerji Yatırımları İçin 100 Milyar Euro Tahsis Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın finansman tavanını bu yıl güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarını artırmak amacıyla 100 milyar avroya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Bu karar, AYB'nin toplam finansmanının yüzde 3,5'e çıkmasını sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar avroya yükseltmekte anlaştı.

AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar avroluk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi.

AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar avroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar avroya yükseltecek.

AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.