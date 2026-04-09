AB uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi için uçuş uyarısını uzattı

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki güvenlik riskleri nedeniyle hava yollarına yönelik uyarısını 24 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı. Bölgede devam eden çatışmalar, sivil havacılık için ciddi tehlikeler oluşturmakta.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi için güvenlik riskleri nedeniyle hava yolu şirketlerine yönelik "hava sahasından uzak durun" uyarısını 24 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki uyarısını güncelledi.

Orta Doğu ve Basra Körfezi için daha önce 10 Nisan'da sona ermesi planlanan uçuş uyarısı, yapılan son risk değerlendirmelerinin ardından 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bölgedeki çatışmaların sivil havacılık için ciddi riskler taşımaya devam ettiği vurgulandı. Teknik tavsiye niteliğindeki kararın, AB Komisyonu, üye ülkeler ve EASA'nın ortak değerlendirmesi sonucu alındığı bildirildi.

Güncellenen uyarı; İran, İsrail, Irak, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor. EASA, yolcu güvenliğini sağlamak adına hava yolu operatörlerine bu bölgelerden kaçınmaları ve rotalarını yeniden düzenlemeleri çağrısını yineledi.

Bölgede yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmalar, küresel havacılık sektöründe aksamalara yol açtı. Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın yanı sıra Körfez bölgesindeki uçuş iptalleri ve rota değişiklikleri operasyonel maliyetleri artırdı.

EASA, ilk olarak 28 Şubat'ta bölgedeki askeri hareketlilik ve saldırı riskleri nedeniyle benzer bir uyarı yayımlamıştı. Çatışmaların sürmesiyle birlikte birçok bölge ülkesi de hava sahalarını sivil uçuşlara kapattı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı