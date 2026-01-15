Haberler

AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği, Mısır'a toplam 4 milyar avroluk makro finansal yardım programı çerçevesinde 1 milyar avroluk ilk kısmı gönderdi. Bu destek, Mısır'ın ekonomik reformlarına ve istikrar sağlamasına katkı sunacak.

Avrupa Birliği (AB), Mısır'a 1 milyar avro makro finansal yardım sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardım paketi kapsamında ülkeye finansman gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mısır'a toplam 4 milyar avroluk makro finansal yardım sağlanacağı, bunun 1 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiği kaydedildi.

Mısır'ın AB için önemli bir stratejik ortak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Mali destek, Mısır'ın devam eden finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrar sağlamasına yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mali desteğin ülkenin ekonomik reform gündeminde ilerlemesine ve ödemeler dengesindeki baskıları azaltmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
