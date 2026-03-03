Haberler

AB kurumlarının liderleri, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji ve ekonomiye etkisini görüştü

Güncelleme:
Avrupa Birliği kurumlarının liderleri, Brüksel'de düzenlenen toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ve AB'nin ekonomik durumu gibi konuları ele aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis'in katılımıyla "Kurumlararası Aktörler Toplantısı" düzenlendi.

Costa, toplantının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, 19 Mart'ta Brüksel'de yapılacak "Avro Zirvesi"nin gündeminde yer alacak konuların ele alındığını bildirdi.

Von der Leyen, Lagarde ve Pierrakakis'le önemli konuları değerlendirdiklerine işaret eden Costa, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi, AB'nin ekonomik durumu, avronun uluslararası rolü ile tasarruf ve yatırım birliği konusunda kaydedilen ilerlemeyi görüştüklerini ifade etti.

Brüksel'de 19-20 Mart tarihlerinde AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirve çerçevesinde ekonomi konularının ele alındığı "Avro Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
