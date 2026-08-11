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AB'den kuraklık ve elektrik arzı uyarısı

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Avrupa Birliği Komisyonu, kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzında sıkışıklık yaşandığını, ancak durumun güvenli ve istikrarlı olduğunu bildirdi. Özellikle Macaristan, Romanya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmeler yakından izleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzında durumun sıkışık olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa'da kuraklığın ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin elektrik arz güvenliğine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hrncirova, "Kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleriyle bağlantılı olarak elektrik arz güvenliği durumunu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Özellikle Macaristan, Romanya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmeleri gözlemlediklerini belirten Hrncirova, elektrik arz güvenliğine ilişkin ayrıntılı bilgilerin ilgili ülkelerdeki elektrik iletim sistemi operatörlerinde bulunduğunu anımsattı.

Hrncirova, AB Komisyonunun söz konusu operatörlerle koordinasyon ve yakın temas içinde olduğunu belirtti.

AB Elektrik Koordinasyon Grubu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda da bu konunun ele alındığını aktaran Hrncirova, "Genel olarak, su seviyeleri nedeniyle durum sıkışık. Ancak durum güvenli ve istikrarlı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da son dönemde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağış yetersizliği, birçok nehirde su seviyelerinin ve debilerin önemli ölçüde gerilemesine neden oldu.

Düşük su seviyeleri, özellikle hidroelektrik üretimi ile soğutma için nehir suyuna ihtiyaç duyan nükleer ve termik santrallerin faaliyetleri açısından risk oluşturuyor.

Kaynak: AA
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