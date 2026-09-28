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AB Komisyonu Üyesi Jorgensen ülkelere gaz ve elektrik talebini azaltma çağrısı yaptı

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AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, üye ülkelere doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek önlemler alınmasını istedi. Jorgensen, arz kriziyle bağlantılı bir fiyat krizi yaşandığını ve gaz depolarındaki doluluğun yüzde 70 civarında olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, artan enerji fiyatları karşısında üye ülkelere doğal gaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemler alma çağrısında bulundu.

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi.

Jorgensen, mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını istedi.

Küresel arzın kısıtlı ve fiyatların dalgalı olduğu koşullarda talebin azaltılmasının fiyatları kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini belirten Jorgensen, "Arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Jorgensen, gönüllü ve iyi planlanmış talep azaltma önlemlerinin 2022'deki enerji krizi sırasında faydalı olduğunu hatırlatarak, mevcut durumda da o deneyimden edinilen derslerden faydalanılması gerektiğine işaret etti.

AB'deki gaz stoklarının olağanüstü derecede düşük olduğunu anımsatan Jorgensen, şu an için arz güvenliğine yönelik acil bir risk bulunmadığını belirtti.

Jorgensen, enerji fiyatlarını düzenlemek için alınacak önlemlerin tüketimde artışa yol açmaması için hedefli ve geçici olması gerektiğini kaydetti.

AB'de gaz depolarında doluluk oranı yüzde 70 civarında

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 civarında bulunuyor. AB, kışa hazırlık için kasım ayı başına kadar gaz depolarını yüzde 80 oranında doldurmayı planlıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılara başladığı 28 Şubat öncesinde doğal gaz megavatsaat fiyatı 30 avro seviyesindeydi. Bugün ise Avrupa piyasalarında doğal gazın megavatsaat fiyatı 72 avro civarında seyrediyor.

Avrupa piyasalarında, Basra Körfezi'nden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarının artmaması veya Norveç'teki bakım çalışmaları nedeniyle ihracat kısıtlamalarının uzaması durumunda, kışın en yoğun döneminde fiyatların megavatsaat başına 100 avronun üzerine çıkabileceği kaygısı bulunuyor.

Kaynak: AA
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