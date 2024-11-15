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AB'den "Türkiye" raporu: Enflasyondaki düşüş devam edecek

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun son raporuna göre, Türkiye'de mayıs ayından bu yana enflasyonun düştüğü belirtildi. Raporda, "Enflasyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte enflasyondaki düşüşünün devam etmesi öngörülüyor." denildi.

AB Komisyonu yayımladığı son raporda Türkiye'de enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

AB KOMİSYONU'NDAN "TÜRKİYE EKONOMİSİ" RAPORU

AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 Sonbahar" raporu yayımlandı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı raporda Türkiye ekonomisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda "Sıkı politika duruşunun iç talebi etkilemeye devam etmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Raporda, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayından beri düştüğü anımsatılarak, "Enflasyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte enflasyondaki düşüşünün devam etmesi öngörülüyor." değerlendirmesi yapıldı. Depremle ilgili harcamaların azalmasıyla birlikte, kamu açığının azalmasının beklendiği belirtilen raporda, kamu borcunun ölçülü seyredeceği belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN "YÜZDE 4 BÜYÜME" TAHMİNİ

Yüksek belirsizlik ortamına rağmen dezenflasyon ve ekonomik dengelenmenin süreceğine işaret edilen raporda, "Türk ekonomisi şimdiye kadar çok yüksek jeopolitik riskleri ve belirsizliği iyi idare etti." ifadesi yer aldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,2, 2026'da yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

AB'den
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

AB bile inanıyor bi bizim içimizdeki düşmanlar Anlayamıyor. neden çünkü onlar Dem lenmekle meşgül.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu saatten sonra enflasyon sıfır olsa ne olur milleti sefalete zenginlere köleliğe mahküm ettiler

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