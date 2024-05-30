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AB-KİK Türkiye Kanadı Başkan ve Üyeleri TZOB'u Ziyaret Etti

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Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan 6 sivil toplum kuruluşunun başkan ve üyeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti. Ziyarette, güncel gelişmeler, sendikal faaliyetler ve sektörlerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan 6 sivil toplum kuruluşunun başkan ve üyeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti.

TZOB'tan yapılan açıklamaya göre, Birlik binasında gerçekleşen ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve AB-KİK Eş Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir yer aldı.

Ziyarette, güncel gelişmeler, sendikal faaliyetler ve sektörlerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Şemsi Bayraktar Avrupa Birliği Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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