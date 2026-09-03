AB'den iklim finansmanı için yeni kaynak çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, iklim değişikliğine uyum yatırımlarının finansmanı için AB bütçesinin artırılması, ortak borçlanmaya gidilmesi veya petrol şirketlerinin olağanüstü kazançlarının vergilendirilmesi seçeneklerinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Ribera, Politico internet sitesine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olduğu maliyetler ve AB'nin bu alandaki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede karşılaşılan sınamalara işaret eden Ribera, bu alana yönelik uygun finansman araçlarının acilen belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Ribera, ulusal bütçeler ve AB'nin geleneksel kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağına işaret ederek, "Ortak tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda birlikte daha güçlü ve etkili oluruz. İklim güvenliği de aynı düzeyde bir ortak hedef belirleme çabasını hak ediyor." ifadesini kullandı.

Bu alanda gerekli yatırımların nasıl finanse edileceğine ilişkin tartışmanın başlatılması gerektiğini belirten Ribera, mali alanın genişletilmesi, ortak borçlanmaya gidilmesi, AB ortak bütçesinin büyütülmesi, yeşil tahvillerin daha fazla kullanılması veya büyük petrol şirketlerini vergilendirerek bir dayanıklılık fonu oluşturma önerisinin yeniden gündeme alınabileceğini ifade etti.

Ribera, yaz döneminde Avrupa'da yaşanan aşırı hava olaylarının acil yatırım ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayarak, sıcaklıkların ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini, hastanelerin acil servislerinde sorunlar yaşandığını, nükleer santrallerin soğutulmasında sıkıntılar olduğunu, orman yangınları ve tarımsal üretimdeki kayıpların da insan yaşamı ile gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinin iklim değişikliğinin giderek ağırlaşan etkilerine hazırlıklı olmadığını ifade eden Ribera, bütün risklerin sigortalanmasının mümkün olmadığını ve kamu bütçelerinin bütün maliyetleri karşılayamayacağını kaydetti.

AB Komisyonunun hesaplamalarına göre, üye ülkelerin iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlere hazırlanması için 2050'ye kadar yılda yaklaşık 70 milyar avroluk yatırım yapması gerekiyor.

AB Komisyonunun, Avrupa'nın iklim değişikliğine karşı hazırlığını güçlendirmenin amaçlandığı önlem paketini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA