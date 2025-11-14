Haberler

AB Eylülde 19,4 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Güncelleme:
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği'nin eylül ayında dış ticaret fazlası 19,4 milyar avro olarak kaydedildi. İhracat 228,2 milyar avro ile yüzde 6,9 artarken, ithalat 211,9 milyar avro ile yüzde 3,8 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB), eylülde 19,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 228,2 milyar avro, ithalatı yüzde 3,8 yükselerek 211,9 milyar avro oldu. Böylece AB, söz konusu ayda 16,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise eylülde ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 artışla 256,5 milyar avro, ithalat yüzde 5,3 yükselişle 237,1 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 19,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 53,1 milyar avro ile ABD, 29,3 milyar avro ile İngiltere, 18,5 milyar avro ile İsviçre, 16,7 milyar avro ile Çin ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 49,8 milyar avro ile Çin, 30,9 milyar avro ile ABD, 13,2 milyar avro ile İngiltere, 11,8 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
