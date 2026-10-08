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AB, doğal gaz depolarında yüzde 72 dolulukla tarihsel düşük seviyede kışa giriyor

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ENTSOG raporuna göre AB'deki doğal gaz depolarının doluluk oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 72 oldu. Avrupa, yüksek ve değişken gaz fiyatları ortamında tarihsel düşük stoklarla kışa girerken LNG arzı sınırlı kalırsa doluluk kış sonunda yüzde 30'un oldukça altına inebilir.

Avrupa Birliği (AB), doğal gaz depolarındaki yüzde 72 doluluk oranıyla kışa tarihsel olarak düşük stok seviyelerinde giriyor.

Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSOG), 2026-2027 kış dönemine ilişkin doğal gaz arz görünümü raporunu yayımladı.

Raporda, Avrupa'nın doğal gaz altyapısının 1 Ekim 2026-31 Mart 2027 döneminde farklı arz ve talep koşulları altında yeterliliği değerlendirildi.

AB'deki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının 1 Ekim itibarıyla yüzde 72 seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, "Avrupa, küresel gaz fiyatlarının yüksek ve değişken seyrettiği bir ortamda, tarihsel olarak düşük depolama seviyeleriyle kışa girmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, doğal gaz depolarının kış aylarında talebin karşılanması ve arz güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynadığına işaret edilerek, kışın başlangıcında depolara gaz enjeksiyonunun sürdürülmesi ve stok seviyelerinin yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.

Doğal gaz depolarının 2025-2026 kış döneminde AB'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 26'sını, 2024-2025 kış döneminde ise yüzde 30'unu karşıladığı hatırlatılan raporda, Avrupa'nın doğal gaz altyapısının talebi karşılamak için yeterli esnekliğe sahip olduğu savunuldu.

Raporda, Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gazlaştırma kapasitesinin düşük stok seviyelerini kısmen telafi edebileceği ifade edildi.

Kış boyunca LNG sevkiyatlarının sürdürülmesinin önemi vurgulanan raporda, LNG arzının sınırlı kalması durumunda doğal gaz depolarındaki doluluk oranının kış sonunda yüzde 30'un oldukça altına gerileyebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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