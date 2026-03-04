AB'den yeni denizcilik stratejisi

Avrupa Birliği (AB), denizcilik sektöründe rekabet gücünü ve dayanıklılığını artırmak amacıyla limanlar, gemi taşımacılığı ve gemi inşaatına odaklanan yeni stratejiler hazırladı.

AB Komisyonu, yeni hazırladığı endüstriyel denizcilik ve limanlar stratejisine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, stratejilerin denizcilikte rekabet gücünü, güvenliği ve dayanıklılığı artırmayı, sürdürülebilirliği ve karbondan arınmayı hedeflediği kaydedildi.

Stratejilerin limanlar, gemi taşımacılığı ve gemi inşaatına odaklandığına işaret edilen açıklamada, Avrupa'nın denizcilikteki rolünü güçlendirmek için endüstriyel denizcilik değer zincirleri ittifakı kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, ittifakın yüksek teknoloji gemi inşaatı, açık deniz rüzgar enerjisi destek gemileri, su altı dronları ve son teknoloji liman ekipmanlarını geliştirmeyi amaçlayacağına dikkati çekildi.

AB Komisyonunun denizciliği teşvik için üye ülkelerle idari işlemleri azaltacak yeni bir diyalog kuracağı belirtilen açıklamada, AB'de gemi inşaatı, inovasyon ve dijitalleşmeye yönelik özel yatırımları teşvik etmek üzere daha fazla kamu kaynağı kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, denizcilik filosunun yenilenmesi ve karbondan arındırılmasının da destekleneceği, AB tersaneleri ve ekipman üreticileri için rekabet ortamı sağlanacağı ifade edildi.

Denizcilik sanayi üretim kapasitelerinin artırılacağı aktarılan açıklamada, hem sivil hem asker olmak üzere çift kullanımlı feribot inşa destek mekanizmasının geliştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, AB Liman Stratejisi'nin rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli limanları amaçladığına dikkati çekildi.

Limanların, geleneksel rollerinin ötesine geçerek yeni endüstri ve inovasyon kümeleri için merkezler olarak hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, bunların AB'nin enerji arzı, güvenliği, savunması ve mavi ekonomide önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun limanlarda uyuşturucu kaçakçılığını önlemek, ortaya çıkan tehditleri etkili bir şekilde ele almak ve tedarik zinciri güvenliğini artırmak için denizcilik güvenliği mevzuatını güçlendireceği kaydedildi.