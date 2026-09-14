AB'den yapay zeka şirketlerine güvenlik yükümlülüğü hatırlatması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şirketlerin Avrupa pazarına sundukları yapay zeka sistemlerinin güvenli olduğunu kanıtlamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik amacıyla yavaşlatılmasına ilişkin soruları yanıtladı.

AB'nin yapay zeka güvenliği konusunda aktif rol oynadığını belirten Regnier, Birliğin bu alanda öncü konumda bulunduğunu söyledi.

Regnier, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasında vatandaşları koruyacak güvenlik önlemlerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Yapay Zeka Yasası yürürlükte ve bunu uyguluyoruz. İlk bilgi taleplerimizi de gönderdik." dedi.

Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin hızlandırılması veya yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Regnier, AB'nin teknolojik yenilikleri desteklediğini vurguladı.

Regnier, "Yapay zeka hizmetlerini, yasa ve oluşturduğumuz güvenlik önlemleriyle tam uyumlu olmaları koşuluyla Avrupa'da memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesine yönelik önerisi konusunda AB Komisyonu ile temasa geçip geçmediği sorulan Regnier, böyle bir görüşmeden haberdar olmadığını ve olası ikili temaslar hakkında açıklama yapmayacaklarını belirtti.

Regnier, AB Siber Güvenlik Ajansının (ENISA) en gelişmiş yapay zeka modellerinin çoğuna erişimi bulunduğunu ve bunları test ettiğini anımsatarak, AB kurallarına uyumun şirketler açısından tercihe bağlı olmadığını, yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Thomas Regnier, "En yeni ve yenilikçi modellerin Avrupa'da kullanılmasını istiyoruz ancak güvenlik standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Yükümlülük şirketlere ait. Hizmetlerinin vatandaşlarımız tarafından güvenli biçimde kullanılabileceğini kanıtlamak zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulundu.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk ve ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesaplarından Amodei'ye destek verdi.

Kaynak: AA