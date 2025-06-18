AB'den Sınırda Karbon Vergisi Düzenlemesinde Anlaşma

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Avrupa Birliği, şirketlerinin çoğunu sınırda karbon vergisi kapsamından çıkaracak mevzuat basitleştirme planında anlaştı. Yapılan değişiklikle yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmalar muaf tutulacak, bu durum KOBİ'lerin maliyetlerini azaltacak.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, şirketlerinin büyük kısmını sınırda karbon vergisi kapsamından çıkaracak mevzuat basitleştirme planında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülke temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) basitleştirilmesine yönelik yasal düzenleme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, kurallarda yapılacak değişiklikle sınırda karbon vergisi kapsamına giren ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM şartlarından muaf tutulacağı kaydedildi.

CBAM'deki değişiklikle ithal edilen ürünlerdeki gömülü emisyonların yüzde 99'unun kapsamda kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, basitleştirmenin özellikle KOBİ'ler olmak üzere AB şirketlerinin idari yük ve maliyetlerini azaltacağı belirtildi.

Kuralların sadeleştirilmesi sonucunda büyük kısmı küçük ve orta ölçekli olmak üzere ithalatçı şirketlerin yüzde 90'ının sınırda karbon vergisi ödemekten kurtulması bekleniyor.

Düzenleme, AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

CBAM hakkında

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, CBAM'de gelecek yıl başlaması planlanan nihai döneme yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

1 Ocak 2026'dan itibaren ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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