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AB Komisyonundan üye ülkelere banka birleşmelerine destek çağrısı

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Almanya'nın UniCredit-Commerzbank satın alımına karşı çıkmasının ardından, Avrupa'da daha entegre bir finans piyasası için sınır ötesi banka birleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Almanya'nın İtalyan bankası UniCredit'in Alman rakibi Commerzbank'ı satın alma girişimine karşı çıkmasının ardından, Avrupa'da daha entegre bir finans piyasası oluşturulabilmesi için sınır ötesi banka birleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

AB'nin rekabet dosyalarından da sorumlu olan Ribera, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Rekabet Forumu'nda konuştu.

Avrupa'nın dijital ve temiz dönüşüme yönelik yatırımlar için trilyonlarca avroya ihtiyaç duyacağını anımsatan Ribera, bu konuda Avrupa'nın en büyük yapısal zayıflıklarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ribera, Avrupa hane halklarının her yıl büyük miktarda tasarruf yaptıklarına işaret ederek, bu tasarrufların önemli bir bölümünün Avrupa'yı terk ettiğini veya Avrupa'nın yeni nesil yenilikçilerini finanse etmek yerine düşük getirili varlıklara yöneldiğini anlattı.

"En umut vadeden şirketlerimizin çoğu, büyüme sermayesi ararken hala Avrupa dışına bakıyor" diyen Ribera, çoğu zaman faaliyetlerine Avrupa'da başlayan yenilikçi şirketlerin ölçek büyütmek için başka bölgelere gitmeyi tercih edebildiğini hatırlattı.

Ribera, bunun bir rekabet sorunu değil, Tek Pazar ve parçalanma sorunu olduğunu vurgulayarak, "Daha derin ve daha entegre sermaye piyasaları her zamankinden daha önemli." dedi.

Tek Pazar'ın tamamlanmasının, Avrupa'nın en acil rekabet gücü önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Ribera, "Avrupa'daki büyük bankalarımızın sınır ötesi birleşmeleri bu yönde yardımcı olabilir. Bu, acilen ihtiyaç duyulan bir durumdur ve iyi örnekler sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ribera, üye ülkelerin, genel yarar adına bu anlaşmaları desteklemesi gerektiğini belirterek, "Gerçek anlamda entegre bir Avrupa sermaye piyasası, finansman koşullarının iyileştirilmesinin ötesinde faydalar sağlayabilir." diye konuştu.

Avrupa'nın küresel ölçekte rekabetçi firmalara ihtiyaç duyduğunu anımsatan Ribera, buna uygun kararlar alınması gerektiğine işaret etti.

Bu arada Almanya Finans Ajansı, dün, İtalyan bankası UniCredit'in Alman Commerzbank hisselerini satın alma teklifinin, düşük fiyat ve bankanın "agresif yaklaşımı" nedeniyle resmen reddedildiğini açıklamıştı.

Commerzbank'ın ulusal ekonomi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkatin çekildiği açıklamada, "Commerzbank AG, Alman ekonomisinin ve özellikle de ülkenin lokomotifi konumundaki orta ölçekli işletmelerin finansmanında kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca banka, sunduğu istihdamla ülkenin finans merkezi Frankfurt için merkezi bir aktördür. Gelecekte de bu iki unsurun güvence altına alınması şarttır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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