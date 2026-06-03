AB okyanus gözlem kapasitesini artırmak için "OceanEye" girişimini başlattı

Avrupa Birliği (AB), okyanus gözlem kapasitesini artırmak ve bu alandaki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla "OceanEye" girişimini başlattı.

AB Komisyonu, birliğin okyanus gözlem kapasitesini artırmak üzere hazırlanan OceanEye (Okyanus Gözü) girişimine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, girişim kapsamında AB'nin 2035 yılına kadar küresel okyanus gözlem sisteminin yüzde 35'ine katkı sağlamasının, okyanus gözlem teknolojileri pazarının yüzde 35'ini elinde bulundurmasının ve dünyadaki en büyük "okyanus istihbaratı" sağlayıcısı haline gelmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Dünya yüzeyinin yüzde 70'ini kaplayan okyanusların yalnızca yüzde 5'inin keşfedildiğine işaret edilen açıklamada, okyanus gözleminin denizlerin korunması ve restorasyonu, iklim tahminleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi mavi ekonomi faaliyetleri, açık deniz enerjisi, deniz taşımacılığı ile deniz güvenliği açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, girişim kapsamında mevcut Copernicus Deniz Hizmeti, EMODnet, WISE Marine ve WISE Freshwater sistemlerinin tek bir Avrupa Dijital Okyanus Sistemi altında birleştirileceği, böylece yüksek kaliteli okyanus verileri ve deniz bilgileri için tek giriş noktası oluşturulacağı bildirildi.

AB'nin ayrıca küresel okyanus gözlem sistemini güçlendirmek amacıyla uluslararası bir ittifak kuracağı belirtilen açıklamada, özellikle Güney Yarımküre, Arktik bölgesi, derin denizler ve kıyı alanlarındaki veri eksikliklerinin giderilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Komisyonun mevcut Horizon Europe programı kapsamında OceanEye'nin hayata geçirilmesi için toplam 92 milyon avroluk kaynak ayıracağı belirtilen açıklamada, bunun 50 milyon avrosunun küresel okyanus gözlem sistemine AB katkısını güçlendirmeye, 12 milyon avrosunun küresel deniz veri sistemlerini desteklemeye ve 30 milyon avrosunun ise okyanus gözlem teknolojilerindeki yenilikleri teşvik etmeye ayrılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "OceanEye ile Avrupa okyanusları anlama, koruma ve potansiyelinden sürdürülebilir şekilde yararlanma yarışında liderlik edecek." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, üye ülkelere ve küresel ortaklara girişime destek verme çağrısında bulundu.

AB verilerine göre, deniz ve okyanusla bağlantılı sektörler birlik ekonomisinde yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 250 milyar avro katma değer üretiyor.