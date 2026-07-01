AB'de düşük değerli e-ticaret paketlerine 3 avroluk gümrük vergisi yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB), Birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu.

AB'nin 1 Temmuz'da uygulamaya aldığı düzenlemeye göre, değeri 150 avroya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlerden geçici olarak 3 avro gümrük vergisi alınacak.

Düzenleme, internet üzerinden sıkça satın alınan giyim ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve diğer tüketim mallarını kapsıyor.

Yeni uygulamada 3 avroluk vergi, ürün sayısına göre değil, gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak.

Aynı tarife sınıfına giren ürünlerden tek seferde 3 avro vergi alınırken, aynı siparişte farklı sınıf ürünlerin yer alması halinde her tarife sınıfı için ek 3 avro alınacak.

Verginin beyanı ve ödenmesinden satıcı veya ithalatçı sorumlu olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren AB'ye giren 150 avroya kadar olan e-ticaret paketlerine gümrük vergisi uygulanacak." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaklaşık 30 milyon kişinin perakende sektöründe çalıştığını belirten von der Leyen, bunun AB'nin en büyük özel sektör istihdam alanı olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, düşük değerli çevrim içi ithalattaki hızlı artışın Avrupalı perakendecileri haksız rekabetle karşı karşıya bıraktığını, bu ürünlerin önemli bölümünün de AB güvenlik standartlarını karşılamayarak tüketiciler açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, yeni uygulamanın Avrupalı işletmeler için adil rekabet koşullarını yeniden sağlamayı ve tüketicileri daha iyi korumayı amaçladığını belirtti.

AB'de bugüne kadar Birlik dışından yapılan, değeri 150 avroya kadar olan ürün siparişleri gümrük vergisinden muaf tutuluyordu.

Söz konusu 3 avroluk uygulama, AB'nin hazırladığı kapsamlı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olarak uygulanacak. Reform kapsamında gümrük vergisi sisteminin önemli ölçüde değiştirilmesi ve mevcut muafiyetlerin kaldırılması planlanıyor.

AB Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında Birliğe yaklaşık 6 milyar düşük değerli e-ticaret gönderisi giriş yaptı. Bu gönderilerin yüzde 90'ından fazlası Çin'den geldi.

Komisyon uzun süredir özellikle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyordu.