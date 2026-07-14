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AB, Almanya'nın yarı iletken üretimine 659 milyon avroluk desteğini onayladı

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Avrupa Birliği, Almanya'da kurulacak 4 yarı iletken üretim tesisi için toplam 659 milyon avro kamu desteği sağlanmasına onay verdi. Destek, Avrupa'nın çip üretim kapasitesini artırmayı ve teknolojik özerkliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın yarı iletken üretimi için kurulacak 4 tesise toplam 659 milyon avroluk kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya'nın çip üretimini desteklemeyi amaçlayan programının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu desteğin Avrupa'da yarı iletken üretim kapasitesini artıracağı, tedarik zincirini güçlendireceği ve AB'nin bu alandaki teknolojik özerkliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Destek kapsamında Almanya'da federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin 4 tesise toplam 659 milyon avro finansman sağlayacağı bildirilen açıklamada, söz konusu yatırımların Avrupa'da bu alanlarda kurulacak ilk örnek tesisler olacağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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