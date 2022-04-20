AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mart ayında tedarik sorunları ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yüzde 20'den fazla geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkelerinde yeni otomobil üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Geçen yılın mart ayında 1 milyon 62 bin 511 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 844 bin 187'ye indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azaldı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 30,2, İtalya'da yüzde 29,7, Fransa'da yüzde 19,5 ve Almanya'da yüzde 17,5 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 241 bin 330, Fransa'da 147 bin 78, İtalya'da 119 bin 497 ve İspanya'da 59 bin 920 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak- Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 düşerek 2 milyon 245 bin 976'ya indi.

Böylece, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri düşüş göstermiş oldu.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 203 bin 919 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 168 bin 421 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 84 bin 882 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.