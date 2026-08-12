AB'de Ömrünü Tamamlamış Araçlar İçin Yeni Kurallar Yürürlükte

Avrupa Birliği'nde (AB), otomotiv sektöründe geri dönüşümü artırmak ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hazırlanan ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yeni kurallar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu, araçların tasarım, üretim, toplama ve kullanım ömrü sonundaki işlemlere ilişkin kuralları revize edecek Ömrünü Tamamlamış Araçlar Tüzüğü'nün 13 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle otomotiv sektöründe kaynakların daha verimli kullanılması, değerli malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımının artırılması ve araçların yaşam döngüsü boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında araçların sökülmesini, parçaların yeniden kullanılmasını ve malzemelerin geri dönüştürülmesini kolaylaştıracak biçimde tasarlanması teşvik edilecek.

Yeni kurallar, araç üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına yönelik zorunlu hedefler getirecek.

Bu çerçevede, yeni araçlarda kullanılan plastiklerin 2032'den itibaren en az yüzde 15'inin, 2036'dan itibaren ise en az yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş malzeme içermesi gerekecek.

AB Komisyonu çelik ve alüminyum için de 2033'ten itibaren uygulanması öngörülen geri dönüştürülmüş içerik hedefleri belirleyecek.

Yeni kurallarla kullanım ömrünün sonuna ulaşan araçların toplanması ve izlenmesine ilişkin şartlar da sıkılaştırılacak.

İkinci el araçlarla ömrünü tamamlamış araçların birbirinden ayrılmasına yönelik daha açık kriterler uygulanacak ve araçların izlenebilirliği güçlendirilecek.

Ömrünü tamamlamış araçlardan özellikle alüminyum, bakır ve nadir toprak elementleri gibi kritik ham maddelerin daha fazla geri kazanılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Düzenleme kapsamında 2031'in ortalarından itibaren yalnızca trafiğe çıkmaya elverişli araçların AB dışına ihraç edilmesine izin verilecek. Böylece, hurda niteliğindeki araçların ikinci el araç olarak üçüncü ülkelere gönderilmesinin önüne geçilecek.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu sistemi ile otomobil üreticilerinin piyasaya sundukları araçların kullanım ömrü sonunda toplanması ve işlenmesinin maliyetlerine katkı vermesi sağlanacak.

Avrupa'da her yıl 10-12 milyon araç kullanım ömrünü tamamlayarak atık olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA