AB, ABD İle Ticaret Görüşmelerinde Misilleme Hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde misilleme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sefcovic ve AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB-ABD ticari ilişkilerinin ele alındığına işaret eden Sefcovic, üye ülkelerin bu konuda AB Komisyonuna güçlü biçimde destek verdiklerini belirtti.

AB'nin ilk günden itibaren ABD ile görüşmelere iyi niyetle ve yapıcı biçimde yaklaştığını anlatan Sefcovic, "Bakanlarla, tarifler konusunda 1 Ağustos olarak belirlenen yeni son tarihi ve önümüzdeki haftalarda atılacak adımları görüştüm." dedi.

Sefcovic, AB ve ABD'nin ticari konuları müzakere ederek çözmesi gerektiğini belirterek, bugün ilerleyen saatlerde ABD'li mevkidaşlarıyla görüşme yapacağını söyledi.

AB'nin ABD ile anlaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve uzlaşıya çok yakın olduklarını anlatan Sefcovic, müzakereli bir çözümün açık biçimde daha faydalı olduğunu vurguladı.

Sefcovic, ABD tarifelerine karşı dengeleyici önlemler üzerinde de çalıştıklarına dikkati çekerek, "Transatlantik ilişkilerimizde dengeyi yeniden sağlamak için gerekirse iyi düşünülmüş orantılı önlemler de dahil olmak üzere her şeye hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Misilleme yapılacak 72 milyar avroluk ABD ürünü listesi

AB'nin ABD'ye çelik ve alüminyum nedeniyle hazırladığı yeniden dengeleme önlemlerinin ağustos ayı başına kadar askıya alındığını vurgulayan Sefcovic, "Bugün, AB Komisyonu üye ülkelerle yaklaşık 72 milyar avro değerinde ABD ithalatını kapsayan ikinci ürün listesi önerisini paylaştı. Üye ülkeler şimdi bunu tartışma fırsatına sahip olacak. Bütün seçenekler masada." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de toplantıda, ABD ile ticari ilişkilerin durumunu ve AB'nin olası önlemlerini ele aldıklarını anlattı.

Rasmussen, AB ülkelerinin ABD tarifelerini kesinlikle kabul edilemez ve haksız bulduklarını vurgulayarak, "ABD ile müzakere edilmiş bir sonuç için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." diye konuştu.

"Bütün senaryolara hazırlıklıyız"

Müzakereler sonucunda her iki taraf için de kabul edilebilir şartlarda, karşılıklı olarak faydalı bir anlaşma sağlanmasının önemine işaret eden Rasmussen, "Olası bütün senaryolara hazırlıklıyız. Tatmin edici bir çözüm bulunamaması halinde AB, ABD'ye karşılık vermeye hazırdır. Gerekirse ABD'ye verilecek yanıt güçlü ve orantılı karşı tedbirleri de içerir." ifadelerini kullandı.

Rasmussen, AB ülkelerinin bakanlarının bu konuda birlik halinde olduklarına dikkati çekti.

Toplantıya girişte "Barış istiyorsanız savaşa hazırlanmalısınız" dediğini anımsatan Rasmussen, AB Komisyonuna ABD yetkililerine karşı güçlü müzakere pozisyonu sağlamak istediklerini, sözlerinin savaş isteği anlamına gelmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, hafta sonu AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.

AB Komisyonu, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak misilleme yapılacak 21 milyar avroluk ürün listesini içeren paket sunmuştu. Bu önlem müzakerelere fırsat sağlamak için askıya alınmıştı.