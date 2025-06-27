AB, ABD ile Ticaret Anlaşmasına Hazır Ama Tedbirli

AB, ABD ile Ticaret Anlaşmasına Hazır Ama Tedbirli
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret anlaşması yapma niyetinde olduklarını ancak anlaşma sağlanamaması durumuna karşı önlemler aldıklarını açıkladı. Bryüksel'deki zirvede müzakerelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını ancak anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı tedbir aldıklarını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, "Liderlere ABD ile yürüttüğümüz ticaret müzakerelerinin son durumu hakkında bilgi verdim. Geçen hafta Kanada'daki G7 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve 9 Temmuz öncesinde anlaşma sağlamak için çalışmaları hızlandırma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

ABD'den gelen son müzakere belgesini aldıklarını ve bu belgeyi incelemeye başladıklarını belirten von der Leyen, "Mesajımız net: Bir anlaşmaya varmaya hazırız. Ancak tatmin edici bir anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı da hazırlıklıyız" dedi. ABD ile ticari ilişkileri dengeleyecek ürün listesi konusunda liderlerle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden von der Leyen, "Avrupa'nın çıkarlarını gerektiği gibi koruyacağız. Tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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