AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 Ziyareti

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlerden projeleri hakkında bilgi alarak onlara başarılar diledi.

İlki geçen yıl düzenlenen hackathon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştirilirken, "Arabica Coffee House" ise etkinliğe "kahve sponsoru" oldu.

Hackathonu akşam saatlerinde ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'e, Anadolu Ajansı (AA) Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile yetkililer eşlik etti.

Tüzgen, ilk olarak her grubu masalarında ziyaret ederek gençlerden projeleri hakkında bilgi aldı. Gençlere hangi üniversitelerden ve şehirlerden geldiklerini soran Tüzgen, tüm yarışmacılara başarı diledi.

Ardından "Medya Teknolojileri Hackathonu Hatırası" panosuna gelen Tüzgen, "Birlikte Başarabiliriz" yazısı yazıp buraya imzasını attı.

Tüzgen, ziyaret sonunda bir süre sohbet ettiği gençlere hayatlarında başarılar temenni etti.