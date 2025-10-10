Haberler

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 Ziyareti

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençler ile projeleri hakkında sohbet ederek başarılar diledi.

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlerden projeleri hakkında bilgi alarak onlara başarılar diledi.

İlki geçen yıl düzenlenen hackathon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştirilirken, "Arabica Coffee House" ise etkinliğe "kahve sponsoru" oldu.

Hackathonu akşam saatlerinde ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'e, Anadolu Ajansı (AA) Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile yetkililer eşlik etti.

Tüzgen, ilk olarak her grubu masalarında ziyaret ederek gençlerden projeleri hakkında bilgi aldı. Gençlere hangi üniversitelerden ve şehirlerden geldiklerini soran Tüzgen, tüm yarışmacılara başarı diledi.

Ardından "Medya Teknolojileri Hackathonu Hatırası" panosuna gelen Tüzgen, "Birlikte Başarabiliriz" yazısı yazıp buraya imzasını attı.

Tüzgen, ziyaret sonunda bir süre sohbet ettiği gençlere hayatlarında başarılar temenni etti.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Trump'tan Mısır'da liderler zirvesi planı! Türkiye de davetliler arasında

Trump'tan tarihi zirve planı! Davetliler arasında Türkiye de var
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
title