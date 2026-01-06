A101, e-ticaret yatırımlarına devam ediyor

Türkiye'nin 81 ilindeki 13 bini aşkın mağazasıyla perakende sektörünün önde gelen zincirlerinden olan A101, dijitalleşme ve tekno-perakendecilik vizyonu doğrultusunda e-ticaret alanındaki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Operasyonlarını çeşitlendiren A101, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yeni e-ticaret deposunu devreye alarak lojistik kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yeni açılan tesisle A101'in toplam e-ticaret depo sayısı 2'ye, toplam depo kapasitesi ise yüzde 40 oranında artışa ulaştı. Böylece markanın e-ticaret sipariş operasyonlarının hem hız hem de erişilebilirlik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Tam kapsamlı yangın güvenlik sistemleriyle de donatılan tesisin, A101'in operasyonel verimlilik ve iş güvenliği standartlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Operasyonel hızı ve müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir yatırım

Yeni depo, artan online talebe hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda A101'in e-ticaret operasyonlarına önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Başta Batı Karadeniz ve Marmara olmak üzere geniş bir bölgeye daha hızlı teslimat imkanı sağlayan tesis; rota optimizasyonu, stok yönetimi ve müşteri deneyiminde katma değer oluşturma misyonuyla hayata geçirildi. Depoda uygulanan gelişmiş stok yönetimi ve talep tahmini modelleri, ürün bulunurluğunu artırarak müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Depo, markanın sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının da önemli bir halkası

Yeni e-ticaret deposu, A101'in sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının da önemli bir halkasını oluşturuyor. Enerji verimliliği, süreç optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonuna dayalı altyapısıyla tesis; daha düşük karbon ayak izi, kaynak verimliliği ve dijitalleşme odaklı perakende modeline geçişi destekliyor. A101'in, e-ticaretteki büyüme kararlılığını sürdüreceği belirtilirken, sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu ve geleceğe hazır bir lojistik ekosistemi geliştirmeye yönelik yatırımlarına da devam edeceği aktarıldı. - İSTANBUL