9 Türk otobüs firması Madrid'deki FIAA fuarında Avrupa pazarını hedefliyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Otobüs ve Midibüs Fuarı'na (FIAA) katılan Türk firmaları, Avrupa'daki pazar paylarını yükseltmeyi hedefliyor.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen fuara yüzde 50'si uluslararası olmak üzere 110 firma katılırken, Otokar, TEMSA, Karsan ve Anadolu Isuzu gibi üretici firmaların da olduğu 9 Türk firması fuarda stantlarını kurdu.

Otobüs ve karoser üreticileri, komponent ve teknoloji tedarikçileri, toplu taşıma işletmeleri, filo yöneticileri, kamu idareleri ve sektör kuruluşlarını bir araya getiren fuarda, elektrifikasyon, sıfır emisyonlu ulaşım, dijitalleşme, bağlantılı araçlar, filo verimliliği ve satış sonrası hizmetler öne çıktı.

Fuarda Türk firmalarını ziyaret ederek bilgi alan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, fuara Türk firmalarının katılımında organik bir büyümenin olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Büyükelçi Ezberci, "Gurur duymamak mümkün değil. Otobüs üretiminden yedek parçaya, küçük ayrıntılara kadar her şeyi üretiyoruz ve buraya getiriyoruz. Bir yandan Made in Europa çalışmamız var ama bu fuarlar vesilesiyle de gövde gösterisi yapıyoruz. Türk otomotiv sektörünün ne kadar güçlü olduğunu, ayağının ne kadar yere sağlam bastığını, tecrübesini göstermek için güzel fırsatlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk firmaları İspanya pazarında iddialı

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel de Türkiye'nin net ihracatçı şirketlerinden birisi olduklarını, uluslararası satışlarının cirolarının 3'te 2'sini oluşturduğunu belirtti.

Batı Avrupa başta olmak üzere Avrupa pazarlarının kendileri için çok kritik olduğunu ifade eden Güzel, "2025'te TEMSA olarak, üretimde, pazarda, karlılıkta kendi tarihimizin rekorlarını kırdık. İspanya da Avrupa'da ilk 5'te sayabileceğimiz önemli bir pazar." dedi.

TEMSA olarak 2025'te 554 milyon dolarlık bir ciroya sahip oldukları bilgisini paylaşan Güzel, büyümenin odaklandığı pazarları başta İngiltere, İrlanda, Fransa, İspanya, Yunanistan, Belçika olmak üzere sıralayabileceklerini kaydetti.

Güzel, "İspanya son 10 yıl içinde bizim çift haneli büyümeleri düzenli olarak aldığımız bir pazar." ifadesini kullandı.

Otokar Uluslararası Satış Direktörü Berkan Sağlam ise İspanya pazarında 2009 yılından bu yana aktif ticari operasyonlarının olduğunu dile getirdi.

"Şu anda yaklaşık 1200 araçlık bir parkımız oluşmuş durumda." diyen Sağlam, şöyle devam etti:

"İspanya'nın birçok bölgesindeyiz. Sadece turizm araçları değil ayrıca toplu taşımada çalışan araçlarımız var. Madrid'in en büyük hali MercaMadrid'de geçtiğimiz kasım ayından bu yana kullanılan elektrikli otonom aracımız da Türkiye'nin hem mühendislik kapasitesini hem de bu araçların sahada uygulanmasındaki deneyimini gösteren önemli bir proje."

Karsan Global Marketing Direktörü Aslı Ör de İspanya'da mevcut durumda 56 elektrikli otobüs ve midibüslerinin olduğunu ve bu fuara da elektrikli araçlarla katıldıklarına dikkati çekerek, amaçlarının İspanya pazarında daha da güçlenmek olduğunu söyledi.

Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Direktörü Murat Dedeoğlu ise İspanya pazarına uzun süredir ilgili olduklarının altını çizerek "İspanya, Avrupa'nın en büyük ilk beş pazarından biri. Tüm Türk üreticiler burada ve bu da ülkemizin ihracatına katkı sağlıyor. Sadece satış değil, satış sonrasına da odaklı bir hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Fuar 24 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA