81 ilin borç haritası! Herkes İstanbul zirvede diye düşünürken birinci sırada Konya yer aldı

BDDK kredi değeri, kredi ve kredi kartı borçluluğu gibi değerler üzerinden 81 ilimizin borç haritasını çıkarttı. Ülke genelinde son bir yılda kartlarda ortalama yüzde 85 artış tespit edildi. Haziran itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL'ye ulaşırken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu.

Artan hayat pahalılığı ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte kredi ve kredi kartı kullanımında ciddi artışlar görüldü. Türkiye'de Kredi kartı ve kredi borcu olan 36,1 milyon kişi var. Bunun 4,1 milyonunu ise borcundan doları takibe düşüp yapılandırma bekleyen kişiler oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takipteki kişi sayısı ise Ocak-Mayıs 2022 döneminde 748 bin 437 kişi oldu. Bu sayı 2021 yılının aynı döneminde 408 bin 913 kişiydi.

EN HIZLI ARTIŞ KARTLARDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ikinci çeyrek Fintürk verileri banka borçlarının 81 ildeki hızlı artışını ortaya koyuyor. Verilere göre Haziran 2022 itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL'ye ulaşırken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu. Sözcü'den alınan habere göre, Hem pahalılık hem de alım gücünde azalma nedeniyle kullanımın artmasıyla 81 ilde kredi kartlarında ortalama artış hızı yüzde 85 oldu. Kartların hızlı artışı tüm illerde kendini gösterirken en düşük büyüme oranı yüzde 40.46 ile İstanbul'da gözlendi.

İŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3'üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLAM MEVDUAT DEĞERİ

Bu yılın Ocak - Haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen toplam mevduat değeri Bayburt'ta 17.3 bin, Bingöl'de 16.6 bin, Ardahan'da 15.0 bin, Kars'ta 14.6 bin, Erzurum'da 14.5 bin, Bitlis'te 9.3 bin, Van'da 8.7 bin, Muş'ta 8.3 bin, Hakkari'de 8.1 bin ve Ağrı'da 8.0 bin TL olarak kaydedildi.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA İLLERE GÖRE 12 AYLIK DEĞİŞİM ŞÖYLE;

KONYA:107,8

ŞIRNAK:97.9

ŞANLIURFA:96,11

BAYBURT:95,22

KİLİS:92,53

AKSARAY:92,45

ANTALYA:91,64

DİYARBAKIR:91,27

ESKİŞEHİR:90,69