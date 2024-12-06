Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

81 İlde 81 Orman Projesi Yeniden Hayata Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın 100. yıldönümü kapsamında başlatılan 81 İlde 81 Orman Projesi, orman varlığını artırmayı ve çevre farkındalığını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 5 yılda 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankasının 100'üncü yılında yeniden hayata geçirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının 100'üncü yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin dikim törenleri Manisa ile devam etti.

İlk olarak 2008-2017 arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında, Manisa'da dikim töreni düzenlendi.

Soma ilçesindeki törene Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Orman İşletme Müdürü Mehmet Keskin, İş Bankası İzmir Merkez Bölge Satış Müdürü Savaş Kurt, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkanı Merve Boz'un yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüleri, Manisalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştirildiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek.

Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yılda 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

81 İlde 81 Orman Projesi'nin dikim töreninin gerçekleştiği Manisa'nın yüzde 40'ı ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje kapsamında, Soma ilçesindeki Büyükgüney Köyü'nde yer alan 32,5 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Projenin 2008-2012 gerçekleştirilen ilk dikim aşamasında, 2009'da Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Köyü'nde yaklaşık 32 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı.

Projenin ikinci aşaması kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
img

Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor
img

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
img

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.