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Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi

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ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı, kripto para dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Ardından Banka'dan gelen açıklamalarla birlikte dakikalar içinde milyonlarca dolar adeta yok oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı sonrası kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla 101 bin dolar seviyesine gerilerken, vadeli piyasalarda toplam 806 milyon dolar buhar oldu.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN İNDİRDİ

FED, piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,5 aralığına çekti. FED Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim yapılmasının enflasyondaki düşüşe bağlı olacağını ifade etti.

Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak buradan sonrası yeni bir aşama ve indirimlerin devamı konusunda temkinli olacağız." şeklinde konuştu.

KRİPTO PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Powell'ın açıklamaları sonrası riskli varlıklarda satışlar hız kazandı. Hafta içinde 108 bin doların üzerini test eden Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde düşerek 101 bin dolar civarına geriledi.

Ethereum da yüzde 8 değer kaybederek 4 bin dolar seviyesinden 3 bin 670 dolara düştü. Trump rallisinin en büyük kazananlarından biri olan XRP ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 2,35 dolara indi.

POWELL'DAN BİTCOİN REZERVİNE MESAFELİ YAKLAŞIM

FED Başkanı Powell, Bitcoin rezervi ile ilgili bir soruya, "FED'in Bitcoin sahibi olmasına izin verilmiyor." diyerek yanıt verdi. Bitcoin rezervi konusunun Kongre tarafından müzakere edilmesi gerektiğini belirten Powell, "FED yasada değişiklik istemiyor." dedi.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik Bitcoin rezervi oluşturma planlarıyla çelişiyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı açıklanmıştı.

806 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

Kripto paralardaki sert düşüş, vadeli piyasalarda büyük kayıplara yol açtı. Son 24 saatte 278 bin yatırımcı, toplam 806 milyon dolarlık pozisyon kapatmak zorunda kaldı.

Bu pozisyonların 685 milyon doları uzun yönlü, 121 milyon doları ise kısa yönlü işlemlerden oluştu. Kripto piyasalarındaki hareketlilik yakından izlenmeye devam ediyor.

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Faiz şeytan işi bir pisliktir

Yorum Beğen26
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Haber Yorumlarıemre null:

tapi tepetaklak olur cunku hepsi kan emicitik kumaritik faiztik sistemler 1 verip 10 alan sistemler bu yuzden faiz düşünce Faize benzer yapıdaki tüm yatırım araçları piyasalar da düşüşe geçti normal altın boyutu gramı artmıyor ama sürekli artıyor bu da bir nevi faiz kumar demek zaten

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

fayizi bizimklerde endirmeye başlasa bir canlanma olacak Neyi bekliyorlar anlamadim

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yasal alt yapısı olmayan, ne olduğu nasıl satın alınıp ne şekilde ,hangi yolları takip ederek satılabileceği vs yollarla dahi tam olarak anlaşılamayan bu tür uygulamalardan uzak durulmalı. Çok büyük rakamlar...

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Kripto herşeye düşüyor zaten:))

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