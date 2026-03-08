İş dünyası derneklerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İş dünyası dernekleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü verdikleri mesajlarla kutladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, kadınların potansiyellerini her alanda özgürce ortaya koyabilmesinin temel bir insan hakkı olmasının yanında toplumsal refahın da anahtarı olduğu belirtildi.

Küresel olarak teknolojik, ekolojik ve demografik dönüşümlerin hızlandığı, riskler ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde olunduğu bildirilen açıklamada, "Bu geçiş dönemleri aynı zamanda kapsayıcı bir vizyon ortaya koyabilen toplumlar için önemli fırsatlar sunar. Bu yaklaşımla, kadınların hayatın her alanına eşit hak ve fırsatlarla dahil olmasına somut adımlara hep birlikte hız vermeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kız çocuklarının ve kadınların nitelikli eğitime erişiminin ve eğitimde devamlılığının öncelik olduğu belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geleceğin mesleklerine hazırlık, teknolojik yetkinlikler, dijital okuryazarlık ve girişimcilik becerileri bu sürecin ayrılmaz parçasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesi ile erkek şiddetine karşı önleyici ve koruyucu tedbirler azami düzeyde hayata geçirilmelidir. Kadınların çalışma yaşamına katılımı ve sürekliliği, sosyal güvence ve ekonomik bağımsızlık açısından belirleyicidir."

Eşit işe eşit ücret ve adil kariyer olanakları, becerilere yatırım, mentörlük, finansmana ve ağlara erişim desteklenmelidir. Eşit ebeveynlik yaklaşımı ile bakım sorumluluğu paylaşılmalı, kurumsal bakım hizmetlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması ile ebeveynler desteklenmelidir. Yönetimde eşit temsil daha adil ve dayanıklı kurumlar yaratır, toplumu güçlendirir. Özel sektörde ve kamuda ölçülebilir somut hedefler ve veriye dayalı izleme ile kadınların yönetimde daha fazla rol almasına yönelik dönüşüm hızlanmalıdır."

"Bir yanımızı eksik saydığımız sürece hak ettiğimiz toplumsal gelişmeye ulaşamayız"

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) yaptığı açıklamada, 8 yıldır düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile kadın girişimcilere yol gösterici olunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zirve Başkanı Senur Akın Biçer, "Dünyamız büyük bir hızla değişirken, pek çok alanda kullandığımız bilgiler dünden bugüne eskirken değişmeyen kavramlar ve değerler üzerinden geliştirdiğimiz tutumların toplumsal hayatımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması da benim için değişmeyen kavramların başında geliyor. Çünkü bir yanımızı eksik saydığımız sürece hak ettiğimiz toplumsal gelişmeye ulaşamayız." ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenledikleri zirvenin de kadının sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltme yolunda atılan adımlarla büyüdüğünü kaydeden Biçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinde son derece kritik bir rol üstlenen zirvemizi, bu yıl 8 Ocak'ta gerçekleştirmiştik. Ülkemizin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerin seslerini duyurduğu, deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştığı zirvenin kalıcı çıktıları, umut veriyor. Zirveyi, 'Kültürel Miras' temasıyla düzenlemiştik. Kadınların bu mirasın korunmasında ve gelecek nesillere taşınmasındaki rolü elbette yadsınamaz."