7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı (2)

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin yoğun bir tempoda geçeceğini ifade eden Yalçın, "11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin 936 maddenin konuşulacağı, tartışılacağı, aktarılacağı, tasnif edileceği müzakere edileceği bir süreç. Her fırsatta ifade ediyoruz, toplu sözleşme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır. 30 gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında 60 gün içerisinde bir iş koluna sadece sözleşmesi için süre tanınırken, burada 12 sözleşmenin tamamını bir aya sıkıştıran takvim bu anlamda bizim sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Bu vakti biraz daha yoğun kullanarak aşmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

'GELİR ADALETİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA SÖZLEŞMEYİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ'

Görüşmede; ekonominin sabit gelirliler üzerindeki durumunun, 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerin altını çizdiklerini ifade eden Yalçın, "Enflasyonist ortam dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını bir kez daha ifade ettik. Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik. Toplu sözleşmeyi bypass edip meclisten çıkarılan tekil düzenlemelerin, toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiği gibi ücret skalasındaki bozukluğun ana nedenlerinden birisinin de bu olduğunun altını çizdik. Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü ücret skalası bozuldu. Ünvana, yetkiye, sorumluluğa göre ücretlerin yeniden ele alınması gerekiyor. Toplu sözleşme tam da bunun çözüm noktasıdır ve sosyal diyalog mekanizmasıdır" dedi.

'31 AĞUSTOS'TA SÜREÇ TAMAMLANMIŞ OLACAK'

7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Yalçın, "Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos'ta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Peşinden müzakereler sürecek ve 21 Ağustos günü sürecin nihayete, 22 Ağustos'ta ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. 26-31 Ağustos tarihleri arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)