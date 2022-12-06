"7 bin 785 TL kırmızı çizgimiz" diyen TÜRK-İŞ Başkanı, asgari ücret masasına 3 konu başlığıyla gelecek

Milyonların gözü yarın başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Heyecanla beklenen zam maratonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek ilk toplantı ile başlıyor. Toplantıda, işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Her yıl olduğu gibi işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİNDE TOPLANACAKLAR

Gelişmeler ilgiliyle takip edilirken TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun da komisyon toplantısından önce toplanacağı öğrenildi. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Konfederasyon, yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek. Heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım da yer alacak.

"7 BİN 785 TL KIRMIZI ÇİZGİMİZ" DEMİŞTİ

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Gıdada artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli. İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullanmıştı.