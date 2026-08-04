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Bilecik'te buğday hasadı: Verim yüksek, fiyat beklentisi düşük

Bilecik'te buğday hasadı: Verim yüksek, fiyat beklentisi düşük
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Bilecik'te buğday hasadı sürerken, çiftçiler bu yıl verimin yüksek olduğunu ancak fiyatların geçen yılla aynı kalarak beklentileri karşılamadığını belirtiyor. Osmaneli ilçesinde 500 dönüme çıkan üretimini anlatan Zekayi Karaca, buğdayın kilosunun 11-12 TL olduğunu, 14-15 TL beklediklerini ancak bu seviyeye ulaşılamadığını ifade etti. Bilecik genelinde 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 60 dönüm araziyle buğday üretimine başlayan Zekayi Karaca, şimdi ise üretimini 500 dönüme çıkardı. Zekayi Karaca, buğday fiyatının bu yıl beklentilerinin altında olduğunu anlattı.

Bilecik'te bu yıl il genelinde 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday hasadı bekleniyor. Bilecik ve ilçelerinde bu yıl 335 bin dekar alanda buğday hasadı devam ederken, fiyatlar geçen yılla aynı kalması çiftleri üzdü. İlk olarak Bilecik merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü'nde düzenlenen buğday hasadında çiftçiler, umdukları fiyatları bulamadı.

"Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil"

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde buğday hasadı yapan Zekayi Karaca, 60-70 dönüm araziyle başladığı anlatan Karaca, "Şu an 400-500 dönüm arazim var. Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Buğdayın kilosu şu an 11-12 TL. Buğday verimliliği bu sene çok iyi. En düşük 400 kilogramdan 600 kilograma kadar verim var. Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil. Fiyatlar hiç uygun değil. Bu sene biz 14-15 TL'yi bekliyorduk. En azından bize yarayacak taban fiyatın o seviyede olmasını bekliyorduk, ama olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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