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60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

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Türkiye'de bazı sektörlerde aylık 60 bin TL'ye varan maaş tekliflerine rağmen nitelikli eleman bulunamıyor. Özellikle teknoloji, yazılım ve mühendislik alanlarında büyük bir iş gücü açığı mevcut. Bu durum, sektörlerin büyümesini ve rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.

Yazılım geliştiricileri, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanları gibi pozisyonlar, görece yüksek maaşlara rağmen doldurulamıyor. Bu alandaki eleman açığı, dijital dönüşüm sürecindeki şirketler için ciddi bir engel oluşturuyor.

MÜHENDİSLİK ALANINDA UZMAN EKSİKLİĞİ VAR

Makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği gibi dallarda da nitelikli personel eksikliği yaşanıyor. Özellikle büyük projelerde çalışacak deneyimli mühendis bulmak giderek zorlaşıyor.

SEKTÖRLERİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Firmalar, eleman açığını kapatmak için çeşitli eğitim programları ve staj imkanları sunarak kendi personellerini yetiştirmeye çalışıyor. Ayrıca, yurt dışından uzman getirme yoluna da başvuruluyor.

EĞİTİM VE İSTİHDAM ARASINDAKİ UYUMSUZLUK

Uzmanlar, eğitim sisteminin sektörlerin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiğini vurguluyor. Nitelikli eleman yetiştirilmesi için üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması önem taşıyor. Eğer bu eleman açığı kapatılamazsa, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesi olumsuz etkilenebilir. Ancak, bu durum aynı zamanda gençler için yüksek maaşlı iş fırsatları anlamına da geliyor.

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıG Ergün:

hep hikaye ya 60 binle çalışacak mühendis bulamıyolarmış mühendisleri ilk yıllarında tecrübesiz diye asgari ücretle çalıştırıyorlar yeni mezun tabikide tecrübesiz olcak al tecrübe kazansın 60 bin Verde göreyim

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Haber YorumlarıVeysel Dadak:

öyle mühendislere 60 bin lir teklif etmek çok ayıp, bu insanlar en az 100 liradan başlamalı, sonra da yurtdışına gitti, şuraya gittti buraya gitti diye zırlamayın, en düşük memur maaşı 45-50 bin lira olmuş.

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

he ile üniversite acarsan surekli yeni masa baslari is türleri icat edersen Tabbi herkes kravatli is arar kimse calismak istemez sanayide ornegin muhtarlik koyler disinda olmamalı veya 60 yasindan kucuk kimseler muhtar adayı olmamali ki hem emekliler ekstra bir gelir kaynağı olur hem genclerin muhtar olmasina engel olunur boylece onlar da sanayiye falan yonelir suanki muhtarlarin cogu genc muhtar 2 okullarda Din matematik fizik kimya disinda digerresim beden egitim gibi eglence dersleri kapatilmali ki cocuklar evde de resim yapar spir yapar zaten konuşmak bile spor cene çalışıyor falan beden eğitimi muzik gibi derslere gerek yok ulkede sanat diye tuturulmuş teknolji bilim adamı muhnedisi yerine muzik resim öğretmeni yetişiyor ulkede sorun Din dersinin saatinin az olmasi ve gereksiz bir cok bransin olmasıdır sistem ahlak ve uretim üzerine olmali sanat üzerine sanat isteyen gitsin ozel universitede okusun

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Haber YorumlarıVatansever:

Bende iş arıyorum, ağır işde çalışırım ama iş yok

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Haber YorumlarıKara_kalem:

teknoloji, yazılım ve mühendislik BU ALANLARDA MEVCUT PERSONELİN DÜNYADA MAAŞ ARALIĞINI BİLİYORMUSUNUZ SAÇMALAAYIN BU GÜN KAMUDA MAKAM (KARAYOLLARI DSİ VB ŞÖFÖRLERİ O MAAŞI ALIYOR BU GÜNÜN KOŞULLARINDA YAZILIM TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK MAAŞ ÇOK SAÇMA OĞLUM ÖRNEK TÜRKİYE DE SAYILI ÜNİVERSİTE OKUDU 4 DİL BİLİYOR TÜRKİYEDE 2-3 YIL İŞ BULAMADI ARDINDAN ABD MASTIR GİTTİ 3 YILDIR ÇALILIYOR ALDIĞI MAAŞ 8000 BİN DOLAR EŞIDE 6000 ALIYOR İŞ HUKUK AVUKATI 55 SENEDE YAPTIĞIMI 3 SENEDE YAPTILAR NOKTA

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Haber YorumlarıUğraş Demiral:

özel güvenlikler 60 bintl aliyor bir mühendise bu paralar olamaz

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

60 bin çok parami ki çerez parası

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Köle arıyorlar 60'a

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Yazılım mühendisi olup 60.000 TL maaş alacağım 30.000 lirasını da kiraya vereceğim öyle mi? Gençler gitsin yurtdışında adam gibi yaşasın, hakkını alsın. Sebep olanlar da otursun izlesin.

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

bulamazlar çünkü rakamlar ya brüt yada ütopik

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