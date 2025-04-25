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6 milyarlık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

6 milyarlık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
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Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Destekler arasında en fazla oranı 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira ile mazot gübre desteğinin aldığı görüldü.

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını belirtti.

ÇİFTÇİLERE 6 MİLYARLIK DESTEK

Yumaklı açıklamasında, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereket'in Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

6 milyarlık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Haberler.com / Numan Darğın - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Şu boykotcu traktorle eylem yapan cifcileri tespit edip yardimlarini kesmeli . Verim öbürlerine. Eylemcilerde desteksiz boykotlarina devam etsinler mazotsuz.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

benim bir yakınım var hiç çalışmasa bile devlet yıllık 50 milyon tl civarında destek veriyor, sırf arazileri olduğu için.. hep oturur yer içerler ağayız deyip dururlar..

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Haber YorumlarıQuake Damage:

bazı çiftçiler bunu taverna parası yapmaz inşallah.

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