6 milyarlık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Destekler arasında en fazla oranı 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira ile mazot gübre desteğinin aldığı görüldü.
Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını belirtti.
ÇİFTÇİLERE 6 MİLYARLIK DESTEK
Yumaklı açıklamasında, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereket'in Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.