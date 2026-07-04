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Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 8 taşınmazı satacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler pazarlık usulüyle yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Polatlı, Eskişehir'in Tepebaşı, İstanbul'un Eyüpsultan, Sakarya'nın Arifiye, Diyarbakır'ın Ergani, Antalya'nın Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler, Ankara ve Eskişehir'deki birer taşınmaz için 21 Temmuz, İstanbul'daki 2, Sakarya'daki 1 ve Diyarbakır'daki 2 taşınmaz için 22 Temmuz, Antalya'daki 1 taşınmaz için 23 Temmuz'a kadar verilebilecek.

Söz konusu 6 ildeki 8 taşınmaz için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedelleri de 3 milyon 500 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut
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