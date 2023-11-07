6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Onur Konukları Sergilendi

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleşen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda onur konuğu olan Honduras, Sırbistan, Vietnam, Güney Afrika ve Kazakistan'ın stantları görüntülendi.

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleşiyor. Xinhua Haber Ajansı, fuarın onur konuğu olan Honduras, Sırbistan, Vietnam, Güney Afrika ve Kazakistan'ın stantlarını sizin için görüntüledi.