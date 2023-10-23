6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılım bekleniyor
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılmasının beklendiğini söyledi. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek ve 3.400'ü aşkın katılımcı ve 394.000 profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığı belirtildi.
1. Basın toplantısından çeşitli görüntüler
6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, bu yılki fuara 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılmasının beklendiğini söyledi.
"6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan konukların katılması bekleniyor. 3.400'ü aşkın katılımcı ve 394.000 profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığı fuara yönelik ilgi pandemi öncesi seviyeye geri döndü."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)