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6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılım bekleniyor

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılmasının beklendiğini söyledi. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek ve 3.400'ü aşkın katılımcı ve 394.000 profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığı belirtildi.