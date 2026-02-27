5G teknolojisi sigortacılıkta önleyici model dönemini başlatıyor

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, 5G ile gerçek zamanlı veri, önleyici risk yönetimi ve davranış bazlı fiyatlamanın sektörün yeni standardı haline geleceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil internet hızını en az 10 kat artıracak 5G teknolojisinin Türkiye genelinde 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulmasıyla sigorta dünyasının anlık veri ve önleyici model dönemine girmesi bekleniyor.

Dünya genelinde 2025 sonu itibarıyla 375 aktif 5G şebekesine ulaşılırken, altyapının hızla yaygınlaşması, sigorta sektörünü ürün tasarımı ve risk yönetimi açısından yeniden şekillendiriyor. 5G ile sigorta ürünlerinde gerçek zamanlı veri, önleyici model ve davranış bazlı fiyatlamaların öne çıkacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, 5G ile gerçek zamanlı veri ve davranış bazlı fiyatlamanın sektörün yeni standardı haline geleceğini belirtti.

Bu ölçeğin telematik, nesnelerin interneti (IoT) ve bağlantılı sistemlerin sigortacılıkta ana akıma taşınmasını hızlandırdığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"5G'nin düşük gecikme ve yüksek hız avantajı telematiği dönüştürüyor. Oto, konut, yangın, siber ve endüstriyel sigortalarda ürün mimarisi yeniden tasarlanıyor. Artık sadece aylık sürüş skorları değil, anlık sürüş davranışı, yol koşulları ve olay anı verisi, fiyatlamaları çok daha dinamik hale getiriyor. Bu hem daha isabetli segmentasyon hem de daha hızlı ve doğru hasar yönetimi anlamına geliyor. Öte taraftan 5G ile IoT cihazları su baskını, duman, ısı ve elektrik kaçağı gibi sensörlerde 'erken uyarı-erken müdahale' modelini güçlendiriyor. Sigorta artık sadece hasar ödeyen değil, hasarı önleyen bir yapıya evriliyor. Bu da iyi risklerde prim avantajı yaratabilecek yeni modelleri mümkün kılıyor."

"Hasar analizi fiziksel ekipmanla sınırlı kalmayacak"

Çiftçi, 5G ile bağlantılı cihaz sayısında artışın siber riskleri de büyüttüğüne dikkati çekerek, saldırı yüzeyinin genişlediğini, özellikle endüstriyel ortamlarda operasyonel teknoloji (OT) tarafındaki kesinti riskinin daha kritik hale geleceğini vurguladı.

Bu nedenle siber poliçelerde iş durması tetikleyicileri, kritik altyapı kapsamları ve olay müdahale olgunluğunun çok daha belirleyici olacağını aktaran Çiftçi, "Buna paralel olarak 5G fabrikalarda robotik hatlar, otonom forkliftler, dijital ikiz ve uzaktan bakım gibi uygulamaları da hızlandırıyor. Artık hasar analizi sadece fiziksel ekipmanla sınırlı değil, yazılım, ağ mimarisi, erişim yetkileri ve yedeklilik gibi unsurlar da risk değerlendirmesinin parçası. Hibrit hasar senaryoları ve tek bir bileşenin durmasıyla oluşabilecek büyük kesintiler, poliçe tasarımını yeniden şekillendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sigortasında kişiselleştirilmiş hizmet dönemine değinen Çiftçi, 5G'nin giyilebilir teknolojilerden gelen veriyi daha sürekli ve güvenilir hale getirdiğini aktardı.

Çiftçi, önleyici sağlık programları, kişiselleştirilmiş teminatlar ve uzaktan sağlık hizmetlerinin poliçenin çekirdeğine yaklaştığını belirterek, "Burada en kritik konu ise etik, mahremiyet ve veri kullanım şeffaflığı. Bu dönüşümün sağlıklı işlemesi için veri yönetişimi, KVKK/GDPR uyumu ve sürücü onayının da kritik olduğunu unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Reasürörler modelleme kalitesine odaklandı"

Reasürörlerin 5G kaynaklı risklerde modelleme kalitesi ve birikim yönetimine odaklandığını aktaran Çiftçi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aynı teknolojiye bağlı geniş portföylerde tek bir olayın çok sayıda poliçeyi tetikleme riski arttığı için, net risk tanımı ve kontrol olgunluğu reasürans kapasitesinin belirlenmesinde kritik hale geliyor. IBS olarak 5G dönemine yönelik 2026 stratejik yaklaşımımızı, 5G ve IoT ekosisteminin ürettiği veriyi doğru konumlandırmak üzere kapsamlı bir risk haritalaması oluşturmak, Endüstri 4.0 tesislerinde giderek kritikleşen siber riskler ile iş durması etkilerini birlikte ele alan bütüncül poliçe tasarımları geliştirmek, konut, yangın ve filo gibi alanlarda telematik ve IoT tabanlı pilot uygulamalar ile önleyici modelleri hayata geçirmek ve reasürans tarafında artan veri beklentilerine uyumlu, güçlü bir veri odaklı modelleme yaklaşımıyla kapasite yönetimini optimize etmek şeklinde özetleyebilirim. Sonuç olarak 5G, sigorta sektöründe hızlanan bir dönüşümün habercisi. Kazananlar, veriyi doğru yöneten, risk iyileştirmeyi operasyonun parçası yapan ve müşterisine sadece poliçe değil, sürdürülebilir bir güvenlik ekosistemi sunan kurumlar olacak."