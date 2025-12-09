Haberler

'5G, sanayide verimliliği yüzde 30'a kadar artırabilir'

'5G, sanayide verimliliği yüzde 30'a kadar artırabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, 5G teknolojisinin sanayide üretim süreçlerini köklü bir şekilde değiştireceğini ve Çin'in '5G+ akıllı fabrika' modeli ile verimlilik artışlarının %20 ile %30'a ulaştığını ifade etti.

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, 5G teknolojisinin sanayide üretim süreçlerini kökten değiştireceğini belirterek, "Çin'in uyguladığı '5G+ akıllı fabrika' modeliyle bazı sektörlerde yüzde 20 ile 30'lara varan verimlilik artışları raporlandı" dedi.

Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma hazırlık süreci devam ederken, TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sanayide dijital dönüşümün anahtarının 5G altyapısı olduğuna dikkati çekti. Baki, özellikle Çin'in hayata geçirdiği '5G+ akıllı fabrika' modeliyle üretimde ciddi verim artışı elde edildiğini söyledi.

'HATA ORANLARI DÜŞÜYOR'

Dünyada sanayi alanında en çok konuşulan konunun 5G ve Çin'in uyguladığı '5G+ akıllı fabrika' modeli olduğunu ifade eden Baki, "Çin, bu teknolojiyi erken devreye aldı. 5G+ sayesinde fabrikalarda makineler ve sensörler gerçek zamanlı iletişim kuruyor. Arıza ve duruş süreleri azalıyor, hata oranları düşüyor, kalite yükseliyor ve üretim hatları daha esnek hale geliyor. Bu sayede bazı sektörlerde yüzde 20 ile 30'lara varan verimlilik artışları raporlandı" diye konuştu.

'ÇİN'E BENZER BİR DÖNÜŞÜM MÜMKÜN'

Türkiye'de de benzer bir başarının sağlanabileceğini vurgulayan Baki, doğru ve stratejik yatırımlarla 5G teknolojisinin sanayide önemli fark yaratacağını söyledi. Baki, "Türkiye'de 5G özellikle sanayi bölgelerinde uygulanırsa; otomasyon, sensörler, IoT cihazları ve veri analitiğiyle birleştiğinde Çin'e benzer bir dönüşüm mümkün. Bu adımlar atılırsa üretimde dijitalleşme hızlanır" dedi.

'MALİYET DÜŞER, KALİTE ARTAR'

5G entegrasyonunun sanayiye birçok avantaj sağlayacağını kaydeden Baki, "Bu sistem sayesinde daha az duruş ve arıza, daha düşük maliyet, daha yüksek kalite ve daha rekabetçi bir üretim kapasitesi elde edilir. Kısacası 5G yalnızca hızlı internet değil, sanayiyi modernleştiren ve ülkenin rekabet gücünü artırabilecek stratejik bir teknolojidir" diye konuştu. Çin'in erken hamle yaparak somut sonuçlar aldığını belirten Baki, "Türkiye de doğru adımları zamanında atarsa benzer kazanımlar sağlayabilir. 5G yatırımları, sanayinin geleceği açısından kritik önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
title