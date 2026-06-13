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SOCAR ve Türk Traktör CEO'larına 'Turkuaz Kart' verildi

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Bakanlık açıklamasına göre, 'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye' vizyonuyla yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında bugüne kadar 52 yabancı yatırımcı, şirket yöneticisi ve sporcuya Turkuaz Kart verildi. Programla nitelikli yabancı yatırımcı ve iş gücünün Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

BUGÜNE KADAR 52 KİŞİYE TURKUAZ KART VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye' vizyonuyla yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası alanda tanınırlığına katkı yapan 52 nitelikli yabancı yatırımcı ve şirket yöneticisi ile sporcuya Turkuaz Kart verildi. Programla nitelikli yabancı yatırımcı ve nitelikli yabancı iş gücünün Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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